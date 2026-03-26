Türkiye, Romanya’yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Türkiye, Romanya karşısında nasıl tur atlar?

A Milli Takım’ın Romanya ile oynayacağı yarı final karşılaşması, turnuva formatı gereği tek maç üzerinden oynanacak. Bu kritik mücadelede kazanan taraf adını finale yazdıracak. Milliler için beraberlik durumunda uzatma ve penaltı ihtimalleri bulunurken, her türlü mağlubiyet senaryosu organizasyona veda anlamına gelecek. Bu nedenle karşılaşma hem final bileti hem de Dünya Kupası yolculuğunun devamı açısından büyük önem taşıyor. İşte maça dair detaylar…

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 11:24
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 11:35

A Milli Takım, Romanya karşısında tek maçlık yarı final mücadelesine çıkıyor. Ay-yıldızlılar, sahadan galibiyetle ayrıldığı her senaryoda finale yükselirken, olası bir mağlubiyet Dünya Kupası hayallerinin sonu olacak. Dün akşam saatlerinde Romanya ile yapacağımız karşılaşma öncesinde resmi maç yemeği organizasyonu düzenlendiği öğrenildi. Türkiye-Romanya yarı final maçı 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20:00'da TV8'de yayınlanacak.

TÜRKİYE, ROMANYA'YI YENERSE NE OLUR?

Ay-yıldızlılar, sahadan galibiyetle ayrıldığı her senaryoda finale yükselen takım olacak. 1-0, 2-1, 3-1, 3-2 gibi her türlü skor avantajı, A Milli Takım’ın adını finale yazdırması için yeterli olacak. Bu nedenle milliler için maçın en kritik hedefi, hangi skorla olursa olsun galibiyete ulaşmak olacak.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Mücadelelerin tek maç eleme usulüne göre oynanacak olması nedeniyle, 90 dakikanın 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 gibi eşitlikle tamamlanması durumunda karşılaşma doğrudan uzatmalara gidecek. Bu senaryoda önce 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazsa, yarı final biletini alan tarafı penaltı atışları belirleyecek. Böylece maçın kaderi seri penaltı atışlarına kalabilecek.

TÜRKİYE ROMANYA'YA KAYBEDERSE ELENİR Mİ?

Romanya’nın kazanması durumunda ise A Milli Takım’ın Dünya Kupası’na katılma hayalleri sona erecek. Milliler, sahadan mağlubiyetle ayrıldığı her durumda organizasyona veda edecek ve turnuva dışında kalacak. Bu nedenle karşılaşma, A Milli Takım için hem final bileti hem de Dünya Kupası hedefinin devamı açısından büyük önem taşıyor.

MAÇ YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Dün akşam saatlerinde A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile yapacağı karşılaşma öncesinde resmi maç yemeği organizasyonu düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre maç yemeğine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ve eski TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın yanı sıra iki ülke federasyonunun yönetim kurulu üyeleri ile temsilcileri katıldı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve Razvan Burleanu, maç öncesinde birbirlerine başarılar dilerken karşılıklı hediye takdimleri yapıldı.

“İKİ TAKIM DA KUPAYI HAK EDİYOR”

Türkiye ile İstanbul'da karşılaşacak Romanya'da milli futbol takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, "Türkiye'ye her zaman sevinçle geliyorum. Türkiye'de her zaman her maçta çok güzel atmosfer yaşadım. İki takım da Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyor ama ikimizden biri gidecek." dedi. Lucescu, yarınki karşılaşmayla ilgili olarak, "Çok iyi hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Türkiye'yi çok seviyorum. Burada çok büyük başarılar kazandım. Türk Milli Takımı için bir sürü futbolcu buldum. Şimdi direkt oynuyorlar. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 2 sene daha mukavelem vardı. Mukaveleyi feshettikten sonra para almadım. Kalan parayı stadın büyütülmesi için feda ettim. Çok güzel, Avrupa'nın sayılı statlarından biri oldu. Yarın herkes kazanmak için oynayacak. Her iki takımın da değerli futbolcuları var. Herkes elinden geleni yapacak ve kazanmak için maça çıkacak." diye konuştu.

"ARDA GÜLER GİBİ BİR SÜRÜ FUTBOLCU VAR"

Türkiye'nin Arda Güler'den başka yıldız isimlerinin de olduğunu dile getiren Lucescu, "Arda Güler gibi bir sürü futbolcu var. Kenan, Zeki, Merih gibi birçok oyuncu bulunuyor. Arda da diğer futbolcularla birlikte var. Onlar Arda'ya destek verirse Arda güzel işler yapıyor. Türk Milli Takımı'na saygı duyuyorum. Montella'yı da tanıyorum. Türkiye'de saygı duyduğum bir başka teknik direktör de Fatih Terim. Türk futbolu için büyük işler yaptı. Türk futboluna Rumen futbolcular getirdi. Türkiye'nin değerini biliyorum ama bizim de çok değerli bir takımımız var. Sakatlıklarla ilgili problemler yaşadık ama iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

