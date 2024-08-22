Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 35.300 puan ile 10. sırada yer alıyor

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 35.300 puan ile 10. sırada yer alıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
22 Ağustos 2024 09:37 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:53
Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 35.300 puan ile 10. sırada yer alıyor

Galatasaray ile Young Boys, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda 21 Ağustos tarihinde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların rakibine mağlup olması ve Çekya temsilcisi Sparta Prag'ın kazanmasının ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada sarı kırmızılılar 3-2 mağlup ayrılarak rövanş müsabakasına işleri bıraktı.

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında önünde yer alan Çekya'yı temsil eden Sparta Prag ise rakibini 2-0 mağlup etti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması vatandaşlar tarafından merak edildi.

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 35.300 puan ile 10. sırada yer alıyor - 1. Resim

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI'NDA KAÇINCI SIRADA?

Avrupa'da temsilcilerimizin istediği sonuçları alamamasının ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sıraya gerilemişti.

Türkiye 35.300 puan ile hala 10. sıradaki yerini koruyor.

Bu sezonun başında 9. sıraya yükselen Çekya ise 36.550 puan ile farkı açmaya devam ediyor.

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 35.300 puan ile 10. sırada yer alıyor - 2. Resim

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

UEFA tarafından açıklanan ülke puanı sıralamasının 22 Ağustos 2024 tarihindeki güncel hali ise şöyle:

  1. İngiltere - 86.160
  2. İtalya - 79.106
  3. İspanya - 73.989
  4. Almanya - 71.660
  5. Fransa - 58.093
  6. Hollanda - 54.566
  7. Portekiz - 49.916
  8. Belçika - 43.600
  9. Çek Cumhuriyeti - 36.550
  10. Türkiye - 35.300
  11. Norveç - 31.000

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...