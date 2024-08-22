Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 35.300 puan ile 10. sırada yer alıyor

22 Ağustos 2024 09:37 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:53

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada sarı kırmızılılar 3-2 mağlup ayrılarak rövanş müsabakasına işleri bıraktı.

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında önünde yer alan Çekya'yı temsil eden Sparta Prag ise rakibini 2-0 mağlup etti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması vatandaşlar tarafından merak edildi.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI'NDA KAÇINCI SIRADA?

Avrupa'da temsilcilerimizin istediği sonuçları alamamasının ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sıraya gerilemişti.

Türkiye 35.300 puan ile hala 10. sıradaki yerini koruyor.

Bu sezonun başında 9. sıraya yükselen Çekya ise 36.550 puan ile farkı açmaya devam ediyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

UEFA tarafından açıklanan ülke puanı sıralamasının 22 Ağustos 2024 tarihindeki güncel hali ise şöyle: