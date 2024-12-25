Türkiye'de asgari ücretli çalışan sayısı kaç? Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından merak konusu oldu
İşçi, İşveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025 yılından itibaren geçerli olacak olan asgari ücret miktarını açıkladı. Yeni yılda asgari ücret 22 bin 104 TL olacak. Yapılan açıklamanın ardından Türkiye'de asgari ücretli çalışan sayısının kaç olduğu gündeme geldi. Türkiye'de 7 milyona yakın asgari ücretli çalışan olduğu tahmin ediliyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 24 Aralık Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı.
Bakanlıkta yapılan 4. toplantı saat 20.30'da başladı. Toplantının ardından Bakan Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan net asgari ücretin yüzde 30 zam ile 22 bin 104 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.
TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN SAYISI KAÇ?
Türkiye'de asgari ücretle çalışan kişi sayısının 2024 yılında ne kadar olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.
Ancak sayının 7 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 Kasım 2023 tarihinde yaptığı bir açıklamada "SSK (4a) statüsünde 16,4 milyon çalışan bulunurken, 6,6 milyonu asgari ücretli." ifadelerini kullanmıştı.
ASGARİ ÜCRETİN YILLARA GÖRE DOLAR KARŞISINDAKİ DEĞERİ
- 2018: 1.603 TL / 333 DOLAR
- 2019: 2.020 TL / 356 DOLAR
- 2020: 2.324 TL / 332 DOLAR
- 2021: 2.825 TL / 318 DOLAR
- 2022 Ocak-Haziran: 4.253 TL / 287 DOLAR
- 2022 Temmuz-Aralık: 5.500 TL / 302 DOLAR
- 2023 Ocak-Haziran: 8.506 TL / 455 DOLAR
- 2023: Temmuz-Aralık: 11.402 TL / 482 DOLAR
- 2024: 17.002 TL / 578 DOLAR
- 2025: 22.104 TL / 628 DOLAR