Türkiye'de asgari ücretli çalışan sayısı kaç? Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından merak konusu oldu

25 Aralık 2024 10:21 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:48

İşçi, İşveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025 yılından itibaren geçerli olacak olan asgari ücret miktarını açıkladı. Yeni yılda asgari ücret 22 bin 104 TL olacak. Yapılan açıklamanın ardından Türkiye'de asgari ücretli çalışan sayısının kaç olduğu gündeme geldi. Türkiye'de 7 milyona yakın asgari ücretli çalışan olduğu tahmin ediliyor.

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Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu, 24 Aralık Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​ başkanlığında toplandı.

Bakanlıkta yapılan 4. toplantı saat 20.30'da başladı. Toplantının ardından Bakan Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan net asgari ücretin yüzde 30 zam ile 22 bin 104 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN SAYISI KAÇ?

Türkiye'de asgari ücretle çalışan kişi sayısının 2024 yılında ne kadar olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ancak sayının 7 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 Kasım 2023 tarihinde yaptığı bir açıklamada "SSK (4a) statüsünde 16,4 milyon çalışan bulunurken, 6,6 milyonu asgari ücretli." ifadelerini kullanmıştı.

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