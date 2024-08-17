Türkiye'den en son çiçek aşısının ne zaman yapıldığı maymun çiçeği hastalığı nedeniyle gündeme geldi

17 Ağustos 2024 19:33 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 20:12

Uçaklarda maske ve eldiven geri mi dönüyor! Maymun çiçeğiyle ilgili THY'den açıklama: Sosyal medya çalkalanıyor

Uçaklarda maske ve eldiven geri mi dönüyor! Maymun çiçeğiyle ilgili THY'den açıklama: Sosyal medya çalkalanıyor

Kongo'da ortaya çıkan ve dünya geneline giderek yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle vatandaşların endişeleri artıyor.

DSÖ, maymun çiçeği olarak bilinen Mpox virüsü nedeniyle en yüksek alarm seviyesi olan halk sağlığı acil durumunu ilan etti.

Acil durumun ilan edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından maymun çiçeği virüsü ile ilgili rehber yayınlandı.

Rehberin ardından ise gündeme gelen çiçek aşısının vatandaşlar tarafından Türkiye'de en son ne zaman yapıldığı merak ediliyor.

TÜRKİYE'DE ÇİÇEK AŞISI EN SON NE ZAMAN YAPILDI?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'de çiçek aşısı üretimi 1980 yılında sonlandırıldı.

Türk Tabipler Birliği'nin aktardığı bilgilere göre ise en son çiçek vakası 1957 yılında görüldü.

TÜRKİYE'DE ÇİÇEK AŞISI NE ZAMAN KALDIRILDI?

DSÖ tarafından desteklenen çalışmalar sayesinde 1980 yılların başlarında bütün dünyada çiçek hastalığı yok edildi.

Bilinen son çiçek hastalığı vakası 1977 yılında Somali'de görüldü.

Türkiye'de 1980'den beri uygulanmadığı için çiçek aşısını bugün sadece 45 yaş üstü vatandaşlar olmuştur.

ÇİÇEK AŞISI MAYMUN ÇİÇEĞİNDEN KORUR MU?

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "M-Çiçeği (MPOX) Rehberi" adlı dosyada yer alan bilgilere göre çiçek hastalığının aşısı maymun çiçeğinden yüzde 85 oranında korumaktadır.

Rehberde yer alan bilgilerin tamamı ise şöyle:

"Çiçek hastalığına karşı aşının rutin uygulandığı dönemde çiçek aşısıyla aşılananlarda, çiçek aşısının M-Çiçeğini önlemede yaklaşık %85 oranında etkili olduğu gözlemsel birkaç çalışmayla kanıtlanmıştır. Bu nedenle daha önce çiçek aşısı olanlar hastalığı daha hafif geçirebilir ya da hastalıktan korunabilirler. Çiçek hastalığına karşı önceden aşı yapıldığının göstergesi olarak ön kol üst kısmındaki aşı izi kabul edilebilir."