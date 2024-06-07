Türkiye'nin 2026 yılında 5.5G'ye geçeceği duyuruldu

07 Haziran 2024 21:07 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 21:35

Samsung, Galaxy M35 5G modelini tanıttı: Özellikleri ve fiyatı

Samsung, Galaxy M35 5G modelini tanıttı: Özellikleri ve fiyatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 2026 yılında 5G teknolojisine geçeceğini açıkladı.

Artı olarak, sadece 5G seviyesinde değil 5.5G seviyesinde olacağını belirtti.

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda konuşan Uraloğlu, "Geçeceğimiz teknoloji aslında 5G değil, 5.5G olacak," dedi.

Bakan, aynı zamanda 6G için de çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Uraloğlu, 5G'ye geçiş sürecinin doğru zaman ve maliyet dengesi gözetilerek yapılacağını ifade etti.

"Lisans ve yetkilendirme sürecini tamamlayarak, muhtemelen 2026'da 5G'ye geçmiş olacağız," şeklinde konuştu.

Bu açıklama, Türkiye'nin mobil telekomünikasyon hizmetlerinde yeni bir çağa adım atacağının işaretini verdi.