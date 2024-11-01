Türkiye'nin gururu! Enkazdan çıktı şampiyon oldu!

01 Kasım 2024 13:34 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 14:05

Asrın felaketi olarak nitelendiren 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan 13 yaşındaki Mehmet Mustafa Erkol'un başarı öyküsü duyanları gururlandırıyor. Depremlerde hem babasını hem de bacağını kaybeden . Ancak sporla hayata tutundu, 13 yaşında madalyalar kazanan, Türkiye'yi temsil eden bir sporcu oldu.

Mehmet Mustafa Erkol'un hayata tutunma ve başarı hikayesi takdire şayan... 6 Şubat depremlerine ailesiyle Hatay​ İskenderun​'da yakalanan 13 Yaşındaki Mehmet, babasını kaybetti. Moloz yığınları arasından kurtarıldı ancak bacağı kesilmek zorunda kaldı.

SPORLA YAŞAMA TUTUNDU

Yaşama sevdiklerinin desteğiyle ve sporla tutunan Mehmet Mustafa Erkol, "Ben jimnastiğe devam etmek istiyordum ama maalesef bu imkansızdı. O yüzden bun burada yüzmeye devam etmek zorunda kaldım. Triatlon zor ama çok fazla da bir seçeneğimiz yok. Ben zaten sporu severek yapıyorum." sözleriyle spora olan sevgisini anlattı.

DEPREM​ BÖLGESİNDEKİLERE DE İLHAM OLDU

Depremin ardından oğlunun tedavisi için İstanbul'a gelen Anne Güldane Erkol, burada bambaşka bir serüvene başladı. NTV'nin haberine göre, Tarifsiz acılar yaşasa da daha önce jimnastik yapan oğlunun tekrar hayata tutunması için çok çaba harcayan anne Güldane Erkol, "Enkazdan çıkarılma anından bugüne gelene kadar o kadar çok insan varki adını sayamadığım. Çok şükür süreci yönettik. Biz aile olarak kenetlendik. Deprem bölgesindekilere de ilham oldu." diyerek yaşadıklarını anlattı.

HEDEFİ ALTIN MADALYA

Mehmet Mustafa'nın madalyalarla süslenen başarılarında antrenörlerinin emeği çok büyük. Antrenör Kerem Arda, "Birinin hayatına dokunuyor olmak çok güzel bir his. Mehmet Mustafa 13 yaşında ama konuştuğunuzda 13 yaşından ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz." dedi.

Yüzme, bisiklet ve koşuyu bir araya getiren, güç ve dayanıklılık esaslı triatlon sporcusu olan Mehmet Mustafa'nın hayalleri çok büyük. Bu hayalleri gerçekleştirebilmek için hedeflerine bir bir ulaşmak istiyor. Mehmet Mustafa'nın en büyük hedefi ise 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya getirmek.