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 | Ceyda Altun

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yerine gelecek isim belli oldu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yerine CHP'nin adayı Mehmet Çiçek seçildi.

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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yerine gelecek isim belli oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 17:21

, tek gündem maddesiyle gerçekleştirdiği toplantıda başkan vekilliği seçimini yaptı. CHP'nin adayı Mehmet Çiçek, 3 turda 20 oy alarak seçimi kazandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Süleyman Öz ise her turda 16 oyda kaldı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yerine gelecek isim belli oldu!

"ALDIĞIM SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDEYİM"

Hacer Keçer Karakoç'un başkanlığında yapılan toplantının ardından konuşan Mehmet Çiçek, aldığı sorumluluğun bilincinde olduğunu belirtti. Çiçek, "Bu kürsüde asıl olması gereken kişi, halkın oylarıyla göreve seçilmiş belediye başkanımız Sayın 'dır. Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü süreçte, halkının iradesini korumak ve hizmetlerin aksamaması adına vekâlet görevini üstlenmiş bulunuyorum" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yerine gelecek isim belli oldu!

"HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI MANAVGAT"

21 yıllık öğretmenlik hayatında her kesimden öğrenci ve veliyle çalıştığını ifade eden Çiçek, "Hiçbir zaman ayrım yapmadım. Bu görevimde de yapmayacağım. Hepimizin ortak paydası Manavgat'a en iyi şekilde hizmet etmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yerine gelecek isim belli oldu!
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ETİKETLER
#manavgat
#belediye meclisi
#Niyazi Nefi Kara
#Başkan Vekilliği Seçimi
#Mehmet Çiçek
#Aktüel
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