UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

30 Ocak 2025 21:00 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 14:59

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak olan karşılaşmaların ardından üst tura yükselecek olan takımlar belli olacak. Temsilcilerimizden Galatasaray ilk 24'ü garantilerken Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın durumu son maçların ardından belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nin play-off ve son 16 turunun kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Avrupa Ligi'nde bugün (30 Ocak 2025 Perşembe) son maçlar oynanacak. Bu maçların ardından play-off ve son 16 turuna yükselecek olan takımlar belli olacak. Temsilcilerimizden Galatasaray ilk 24'ü garantiledi. Sarı-kırmızılıların ilk 8'e girerek son 16 turuna doğrudan geçme ihtimali ise bugün belli olacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde bugün oynayacakları karşılaşmalardan puan alırsa play-off etabına geçmeye hak kazanacaklar. Taraftarlar tarafından UEFA Avrupa Ligi'nin play-off ve son 16 turunun kura çekimlerinin ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turlarının kura çekimleri yarın (31 Ocak 2025 Cuma) gerçekleştirilecek. Nyon'daki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak olan kura çekimi saat 15:00'te başlayacak. Son 16 turunun ise kura çekimleri 21 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. UEFA tarafından henüz son 16 turunun kura çekimlerinin saati açıklanmadı. UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi'nin play-off etabının kura çekimleri TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar şifresiz bir şekilde kura çekimini takip edebilecekler. İlgili Haberler Avrupa Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray eşleşme ihtimali var mı? Türk derbisi yaşanabilir Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kritik virajda! Avrupa Ligi'nde haftanın hakemleri belli oldu!