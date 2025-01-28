UEFA isim listesi ne zaman verilecek 2025? Transferler için geri sayım başladı

28 Ocak 2025 15:53 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 16:17

Türkiye'de transfer sezonu 11 Şubat 2025 tarihinde sona ererken gözler UEFA'ya bildirilecek kadrolara çevrildi. Ara transfer döneminde UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 3 oyuncu ekleme hakkı bulunuyor. Futbolseverler tarafından UEFA isim listesinin ne zaman verileceği merak ediliyor.

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UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre ocak transfer döneminde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan takımların kadrolarına 3 oyuncu ekleme hakkı bulunuyor.

Transfer sezonunun sona ermesine sayılı günler kala taraftarlar tarafından UEFA isim listesinin ne zaman bildirileceği ise merak ediliyor.

UEFA İSİM LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK 2025?

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların, ocak transfer döneminde kadrolarında yaptıkları değişiklikleri en geç 6 Şubat'ı, 7 Şubat'a bağlayan gece Türkiye saati ile 01.00'e kadar bildirmeleri gerekiyor.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu dönemde kadrolarına 3 oyuncu ekleme hakları bulunuyor.

SÜPER LİG ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'in 2024-2025 ara transfer sezonu 13 Ocak 2025 tarihinde başladı.

Takımların kadrolarını güçlendirmek için 11 Şubat 2025 tarihine kadar zamanları olacak.

Avrupa'da ise ara transfer dönemi 3 Şubat 2025 tarihine sona erecek. 4 Şubat ile 11 Şubat arasında Süper Lig takımları fırsat transferi yakalamaya çalışacak.