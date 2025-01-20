Transfer sezonu ne zaman kapanıyor 2025? Takımlar henüz ilk transferlerini gerçekleştirmedi
Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımların çalışmaları hız kazandı. Birçok takım kadrosundaki eksikleri tamamlamak ve güçlendirmek için transfer çalışmaları yapıyor. Henüz ilk transferlerin yapılmaması taraftarları endişe ettirdi. Futbolseverler tarafından transfer sezonunun ne zaman kapandığı merak ediliyor. 2024-2025 Süper Lig ara transfer sezonu 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi 13 Ocak 2025 tarihinde başladı.
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte taraftarlar takımların kadrolarına katacakları yeni futbolcuları merak ediyor.
Ancak henüz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yeni bir transfer duyurmadı.
Bu durumdan dolayı endişelenen taraftarlar transfer sezonunun ne zaman kapanacağını araştırmaya başladı.
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN KAPANIYOR 2025?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ara transfer dönemi 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.
Ara transfer dönemi 11 Şubat 2025 tarihinde ise sona erecek. Takımlar bu süre zarfında kadrolarını güçlendirmek için yeni oyuncular transfer edebilecek.
SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?
TFF'nin paylaştığı takvime göre 2024-2025 Süper Lig sezonu 1 Haziran 2025 tarihinde oynanacak 38. hafta maçlarının ardından sona erecek.
Son haftanın maçları eşleşmeleri ise şöyle:
- Galatasaray-Başakşehir
- Samsunspor-Kayserispor
- Alanyaspor-Sivasspor
- Adana Demirspor-Gaziantep FK
- Rizespor-Hatayspor
- Kasımpaşa-Göztepe
- Bodrumspor-Beşiktaş
- Fenerbahçe-Konyaspor
- Antalyaspor-Trabzonspor