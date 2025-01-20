Transfer sezonu ne zaman kapanıyor 2025? Takımlar henüz ilk transferlerini gerçekleştirmedi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

20 Ocak 2025 11:44 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:55

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımların çalışmaları hız kazandı. Birçok takım kadrosundaki eksikleri tamamlamak ve güçlendirmek için transfer çalışmaları yapıyor. Henüz ilk transferlerin yapılmaması taraftarları endişe ettirdi. Futbolseverler tarafından transfer sezonunun ne zaman kapandığı merak ediliyor. 2024-2025 Süper Lig ara transfer sezonu 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.