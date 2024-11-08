UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takım! Bu sezon en çok puan Galatasaray'dan geldi

08 Kasım 2024 09:43 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 10:05

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta, Konferans Ligi'nin ise üçüncü hafta karşılaşmaları sona erdi. Maçların sona ermesinin ardından taraftarlar son 5 yılda UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takımın hangisi olduğunu merak etmeye başladı. Bu sezon en çok katkıyı Galatasaray yaptı.

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Bu sezon ülkemizi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde temsil ediyor.

Temsilcilerimizden Beşiktaş bu hafta Malmö'yü 2-1, Galatasaray ise Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe ise AZ Alkmaar karşısında sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Konferans Ligi'nin zorlu rakiplerinden Kopengah ile karşılaşan Başakşehir ise berabere kaldı.

Karşılaşmaların ardından taraftarlar tarafından UEFA ülke puanına son 5 yılda en çok katkı yapan takımın hangisi olduğu merak edilmeye başlandı.

UEFA ÜLKE PUANINA EN ÇOK KATKI YAPAN TAKIM SON 5 YIL

UEFA ülke sıralamasına en çok katkıyı son 5 yılda 11.9 puan ile Fenerbahçe yaptı.

Sarı-lacivertlilerin hemen arkasından ise 9.576 puan ile Galatasaray geliyor.

Ayrıca bu sezon en çok katkıyı da 1.4 puan ile güncel olarak sarı-kırmızılılar yaptı.

Sıralamanın tamamı ise şöyle:

TAKIMLAR 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 TOPLAM Fenerbahçe - 1.4 4.2 5 1.3 11.9 Galatasaray 0.7 3.6 - 3.875 1.4 9.575 Başakşehir 1.2 - 3.4 - 1.3 5.7 Beşiktaş 0.3 0.8 - 2.25 1.1 4.05 Sivasspor 0.8 0.7 2.0 - - 3.5 Trabzonspor - 0.2 1.7 - 0.6 2.5 Adana Demirspor - - - 0.875 - 0.875 Konyaspor - - 0.5 - - 0.5 Alanyaspor - - - - 0.1

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI?

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 39.300 puan ile 10. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin hemen önünde ise 41.050 puan ile Çekya bulunuyor.

Sıralamanın tamamı ise şöyle: