UFC 309'un ne zaman düzenleneceği belli oldu! Jones ve Miocic karşı karşıya gelecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

11 Kasım 2024 14:40 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 15:18

MMA dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan UFC 309'un başlamasına kısa süre kaldı. ABD'nin New York şehrinde bulunan Madison Square Garden'da düzenlenecek olan UFC 309'un ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. UFC 309 karşılaşması 17 Kasım Pazar günü başlayacak.

MMA tarihinin en başarılı dövüşçülerinden biri olarak kabul edilen Jon Jones ağır sıklet kemerini korumak için Stipe Miocic karşısında ringe çıkıyor. UFC 309 kapsamında yapılacak olan dövüşlerde hafif sıklet ve kadınlar sinek sıklet karşılaşmaları da olacak. MMA'yi yakından takip edenlerin merakla beklediği UFC 309 karşılaşmasının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti. UFC 309 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Jon Jones ve Stipe Miocic'in karşı karşıya geleceği UFC 309 karşılaşması 17 Kasım Pazar Türkiye saati ile 06.00'da düzenlenecek. Ayrıca UFC 309 karşılaşmaları kapsamında hafif sıklette Charles Oliveira ile Michael Chandler'da karşılaşacak. Kadınlar sinek sıklet mücadeleleri kapsamında ise Brezilyalı iki dövüşçü Viviane Araujo ile Karine Silva ringe çıkacak. UFC 309 HANGİ KANALDA? UFC 309 Türkiye'de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen vatandaşların S Sport Plus'a kayıt olmaları ve abonelik ücretlerini ödemeleri gerekiyor. UFC 309 NEREDE DÜZENLENECEK? UFC'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre UFC 309, ABD'nin New York şehrinde yer alan Madison Square Garden'da düzenlenecek. İlgili Haberler UFC 307 dövüş karşılaşmasına kısa süre kaldı UFC 308 İbo Aslan - Raffael Cerqueira maçının nereden izleneceği belli oldu İbo Aslan'dan UFC'de tarihe geçecek mücadele! Rakibini 50. saniyede nakavt etti