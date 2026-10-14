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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 18:55

Üniversiteler yarın tatil mi? 15 Ekim İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Üniversiteler tatil mi 15 Ekim 2026 Perşembe günü için okulların tatil kararı sonrası gündem oldu. İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları, 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitim öğretim faaliyetleri ve günlük yaşamla ilgili alınan tedbirleri gündeme taşıdı. İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren yoğun yağışın ulaşım başta olmak üzere hayatın birçok alanında yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle bir dizi karar alındığını duyurdu. Açıklamaya göre il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilecek. 15 Ekim İstanbul’da üniversiteler tatil mi? İstanbul Valiliği tatil kararı açıklaması yaptı.

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Editor
 TGRT Haber
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Üniversiteler yarın tatil mi? 15 Ekim İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 18:55

’da 15 Ekim 2026 Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle faaliyetleriyle ilgili yeni tedbirler açıklandı. , yoğun yağışın günlük yaşam ve ulaşım üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla kent genelinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Açıklamada kamu personelinin belirli gruplarını kapsayan idari izin düzenlemesine ve iki tekerlekli motorlu araçların trafiğe çıkışına ilişkin kısıtlamaya da yer verildi. Üniversite öğrencileri ise 15 Ekim Perşembe günü için eğitim takvimlerini ve üniversitelerinin yapacağı resmî açıklamaları takip ediyor. İstanbul’da önümüzdeki günlerde beklenen yağış, sıcaklık ve rüzgâr tahminleri de öğrencilerin gündemindeki konular arasında bulunuyor. 15 Ekim İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi yarın tatil mi? İşte ayrıntılar…

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin kararını duyurdu. Valilik açıklamasına göre İstanbul genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle ara verildi. Kararın, yoğun yağışın başta ulaşım olmak üzere hayatın farklı alanlarında meydana getirdiği olumsuzlukların vatandaşlar üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında uygulamaya konulduğu belirtildi.

İstanbul Valiliği açıklaması şöyledir:

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir.

İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız.

Bu kararlar çerçevesinde;

İl genelinde resmî-özel tüm eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, Gazi, Malûl Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak "8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel" grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır.

Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları 14.10.2026 Çarşamba Günü saat 21.00'dan itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır.

Üniversiteler yarın tatil mi? 15 Ekim İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul için paylaşılan beş günlük hava tahminine göre 15-18 Ekim tarihleri arasında gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Perşembe günü sıcaklığın 14-17 derece arasında seyredeceği tahmin edilirken cuma günü 13-15 derece, cumartesi günü 11-16 derece ve pazar günü 11-17 derece aralığında sıcaklık değerleri öngörülüyor. Pazartesi günü ise yağışın etkisini kaybetmesi ve havanın parçalı bulutlu hâle gelmesi bekleniyor. Haftanın ilk gününde sıcaklığın 10-18 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Üniversiteler yarın tatil mi? 15 Ekim İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Perşembe günü öğle saatlerinde yağışlı havanın devam etmesi, akşam saatlerinde ise havanın parçalı bulutlu bir görünüme geçmesi bekleniyor. Saatlik tahminlerde rüzgârın ortalama hızının bazı saatlerde saatte 36-39 kilometreye çıkabileceği, maksimum hızının ise saatte 70 kilometreye ulaşabileceği bilgisi yer alıyor. Önümüzdeki günlere ilişkin sıcaklık, yağış ve rüzgâr tahminleri, İstanbul’da hava koşullarının gün içerisinde değişebileceğine işaret eden meteorolojik veriler arasında bulunuyor.

Üniversiteler yarın tatil mi? 15 Ekim İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 15 EKİM?

İstanbul Valiliğinin duyurusunun ardından üniversite öğrencileri, 15 Ekim 2026 Perşembe günü üniversitelerde ders yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Valiliğin açıklamasında il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün ara verildiği bildirildi.

Üniversiteler için eğitim öğretim kararları ilgili üniversitelerin kendi yönetimleri tarafından alınabilmektedir. Üniversite öğrencileri, eğitimlerine ilişkin güncel bilgileri kayıtlı oldukları üniversitenin resmi internet sitesi ve duyuru kanallarını kontrol ederek öğrenebilecekler.

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#İstanbul
#Kamu Personeli
#eğitim öğretim
#Yüz Yüze Eğitim
#İstanbul Valiliği
#Aktüel
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