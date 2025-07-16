Uzman çavuş babalığa doyamadan hayatını kaybetti

İskenderunlu Uzman Çavuş henüz 3 gün önce baba olmuştu. Evladını ziyaret etmek için memleketine gelen baba kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Adıyaman'da görev yapan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Doğmaz, eşinin doğum yapmasından dolayı birliğinden izin alarak Hatay'a geldi. Evladının doğumundan 3 gün sonra aniden fenalaşan uzman çavuş, hastanede tedavi altına alındı. Uzman çavuşun ani ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu.

İLK KEZ BABA OLMUŞTU

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Doğmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefatından 3 gün önce baba olan uzman çavuşun ani ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu. Doğmaz'ın cenazesi İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki Çiğdemlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Belen ilçesinde bulunan Muhlis Ali Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Öte yandan Doğmaz'ın ilk kez baba olma heyecanı yaşadığı öğrenildi.