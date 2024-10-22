VGM burs başvuru şartlarına göre hem KYK hem VGM bursu alınamıyor

22 Ekim 2024 11:14 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:18

VGM burs başvuruları 21 Ekim itibarıyla başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre başvuru şartları da belli oldu. Öğrenciler ise VGM bursu KYK'ya engel olup olmadığını araştırmaya başladı.

KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor

KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor

21 Ekim 00.01 itibarıyla başlayan başvuruların ardından öğrenciler KYK ile VGM bursu aynı anda alınabilir mi merak ediyor.

Süreç 31 Ekim 23.59'a kadar devam ederken şartlara uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlıyor.

VGM BURSU KYK BURSUNA ENGEL Mİ, AYNI ANDA ALINIR MI?

KYK bursu almak VGM bursuna engel mi sorusuna Vakıflar Genel Müdürlüğünün cevabı şöyle oldu:

"Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz.

Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları”, KYK’nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK’ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir.

KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir."

Buna göre KYK alan öğrenciler VGM bursundan yararlanamıyor.

İKİ KARDEŞ VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

İki ayrı kardeş aynı anda aynı türden burs alamıyor. Bir kardeş ortaöğretim alırken bir diğeri yükseköğretim bursundan yararlanabilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği’nin 1. Ek Maddesinde yer alan kontenjandan yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilerin yükseköğrenim bursu alan kardeşleri olması halinde her iki kardeş de yükseköğrenim bursundan yararlanmaya devam ederler.

VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

2023 - 2024 eğitim döneminde ortaöğrenim ödemesi 750 TL, yükseköğrenim 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise 1.250 TL olarak belirlendi.

Sıkça Sorulan Sorular VGM burs başvurusu nereden yapılır? Burs başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI