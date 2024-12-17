Voleybol milli takım maçları ne zaman? Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası rakipleri belli oldu

17 Aralık 2024 14:03 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 14:22

TAyland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol takımının rakipleri belli oldu. Rakiplerin belli olmasının ardından Filenin Sultanlarının maçının ne zaman olduğu gündeme geldi. Karşılaşmalar 22 Ağustos tarihinde başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grubu belli oldu.

Vatandaşlar tarafından Filenin Sultanları'nın rakipleri ve maçlarının ne zaman olacağı merak ediliyor.

FİLENİN SULTANLARI 2025 KADINLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI RAKİPLERİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nda mücadele edecek.

E Grubu'nda Filenin Sultanları, Bulgaristan, Kanada ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Grup maçlarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım bir üst tura yükselecek.

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın diğer gruplar ise şöyle:

A Grubu:

Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B Grubu:

İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C Grubu:

Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D Grubu:

ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E Grubu:

Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F Grubu:

Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G Grubu:

Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H Grubu:

Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?

TVF tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

A Milli Voleybol Takımı'nın ilk maçının hangi tarihte oynanacağı ise henüz belli değil.