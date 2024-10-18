Vural Çelik'in cenazesinin nerede ve ne zaman kaldırılacağı netleşti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

18 Ekim 2024 11:26 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:53

Avrupa Yakası'nda oynadığı Kubilay karakteriyle adını duyuran Vural Çelik, 51 yaşında hayatı kaybetti. Vural Çelik'in cenaze töreninin ne zaman ve nerede yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili Birol Güven sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Seksenler, Organize İşler, Avrupa Yakası, Güneşin Yanıkları ve G.O.R.A. gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti. Bir süredir tansiyon, kalp, şeker gibi sağlık sorunları ile mücadele eden ünlü oyuncunun cenaze töreninin ne zaman ve nerede yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. VURAL ÇELİK CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALDIRILACAK? Film yapımcısı ve senarist Birol Güven sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Vural Çelik'in cenazesinin 19 Ekim Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kaldırılacak. Cenaze namazından sonra ünlü oyuncu Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. Birol Güven'in açıklamasının tamamı ise şöyle: "Vural Çelik'in cenaze detayları kesinleşti. Yarın ( 19 Ekim ) Cumartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra , Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir." VURAL ÇELİK KİMDİR, EVLİ Mİ? Vural Çelik, 18 Mart 1973 yılında Ankara​'da dünyaya geldi. Aslen Ordulu olan ünlü oyuncu kariyerine tiyatro oyunculuğu yaparak başladı. 2004-2008 yılları arasında televizyon ekranlarında yayınlanan Avrupa Yakası'nda oynadığı Kubilay karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu. Canını Sevdiğim İstanbul'u, Bana Bunlarla Gel, Nuri, Yahşi Cazibe, Organize İşler, Seksenler, G.O.R.A. gibi yapımlarda da oynayan Vural Çelik, 2014 yılında kalp krizi geçirmişti. Ünlü oyuncu 17 Ekim 2024 tarihinde ise hayatını kaybetti. İlgili Haberler Son dakika | Avrupa Yakası'nın Kubilay'ından acı haber! Vural Çelik hafızalara kazınmıştı Vural Çelik evinde ölü bulundu! Son görüntüleri ortaya çıktı