Wattpad'in 16 Ekim 2024 tarihinde açılıp açılmayacağı mahkeme kararına bağlı

16 Ekim 2024 10:13 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:29

Çevrimiçi hikaye yazma ve okuma platformu Wattpad'e 12 Temmuz 2024 tarihinde alınan mahkeme kararının ardından BTK tarafından erişim engeli getirildi. Platforma getirilen erişim engelinin ardından Wattpad açılacak mı, ne zaman soruları gündem oldu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi hikaye yazma ve okuma platformu olan Wattpad'e Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar kapsamında 12 Temmuz 2024 tarihinde erişim engeli​ getirilmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kullanıcılar tarafından Wattpad açılacak mı, ne zaman sorularının cevapları merak ediliyor.

WATTPAD AÇILACAK MI 16 EKİM?

Wattpad'in açılıp açılmayacağına dair yetkililer tarafından yapılmış hiçbir açıklama bulunmuyor.

Konuyla ilgili BTK​ tarafından bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

WATTPAD NEDEN KAPATILDI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Wattpad'in kapatılması ile ilgili yaptığı açıklamasında "Bakanlık olarak ailelerden wattpad isimli hikaye platformu hakkında çok fazla şikayet alıyorduk. Bu platformda 18 yaş altı çocuklarımız her türlü zorbalık, şiddet, cinsel istismar, intihar, madde bağımlılığı gibi son derece olumsuz içeriklere hiçbir filtre ve kontrol mekanizması olmaksızın maruz kalıyordu. Bu platformun Türkiye'de bir temsilcisi yok, içeriklerle ilgili şikayetimizi iletecek muhatap bulamıyorduk. Buna seyirci kalmadık ve harekete geçerek platform ile ilgili erişim engeli istedik. Bu konuda ailelerden teşekkür ve destek mesajları aldığımızı da ifade edeyim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Wattpad yetkililerinin kendileriyle temasa geçmediğini de belirtti.

Platformun yetkilileri kapatılmasının ardından "Merhaba Wattpad'ciler, Türkiye​'de Wattpad'e erişim sağlamada yaşanan sorunun farkındayız ve bunun tarafımızdan kaynaklanan teknik bir sorunla ilgili olmadığını teyit etti. Türkiye'deki Wattpad kullanıcılarının erişimini yeniden sağlamak için durumu inceliyoruz" açıklamalarını yapmıştı.