Wednesday 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı gündem oldu! İlk sezon 2022'de çıkmıştı

29 Aralık 2024 12:31 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 12:53

Netflix'in popüler dizilerinden biri olan Wednesday' ilk sezonu ile dünya çapında büyük bir fenomen haline gelmişti. Kısa sürede popüler hale gelen Wednesday'in 2. sezonunun ne zaman çıkacağı duyuruldu.

Nevemore Akademisi'ndeki gizemli olayları konu alan korku ve komedi dizisi Wednesday, ilk sezonu ile izleyicilerden tam not almıştı.

İlk sezonun yayınlanmasının ardından Netflix'ten direkt ikinci sezon onayı alan dizi milyonlarca izleyici sayısına ulaşmıştı.

Hayranlar tarafından Wednesday​'in 2. sezonunun ne zaman çıkacağı ise merak ediliyor.

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix tarafından açıklanan bilgilere göre Wednesday dizisinin 2. sezonunun çekimleri sona erdi.

Henüz dizinin tam çıkış tarihi hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Ancak 2025​ yılı içerisinde ikinci sezonun tek seferde yayınlanacağı belirtildi.

Netflix, genel olarak kendi yapımlarında dizilerin bir sezonunun bütün bölümlerini aynı anda yayınlıyor.

WEDNESDAY 2. SEZONDA KİMLER OLACAK?

Wednesday'in ikinci sezonunda ilk sezonda yer alan karakterlerin büyük bir çoğunluğu yer almaya devam edecek.

Sadece ana kadroda yer alan Xavier Thorpe karakterinin henüz akıbeti belli değil. Karakterin geri dönüp dönmeyeceği hakkıdna henüz bir açıklama bulunmuyor.

Ayrıca dizinin ikinci sezonunda Lady Gaga, Thandiwe Newton, Steve Buscemi ve Billie Piper gibi isimler de kadroya dahil olacak.