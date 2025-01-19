Yabancı VAR hakemleri ne kadar para alıyor? Maç başına aldıkları ücret ortaya çıktı

19 Ocak 2025 18:49 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 19:07

Son dönemlerde artan hakem tartışmaları nedeniyle TFF yabancı VAR hakemi uygulamasına geçmişti. Bu hafta yabancı VAR hakemleri görev almaya başladı. Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar para aldığının ortaya çıktığı iddia edildi. İddialara göre VAR hakemleri maç başına 1.400 euro alıyor.

Yabancı VAR hakemi için TFF'den flaş açıklama! Hangi maçlarda kullanılacak belli oldu

Yabancı VAR hakemi için TFF'den flaş açıklama! Hangi maçlarda kullanılacak belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasının ardından yabancı VAR hakemi uygulamasına geçildi.

Giderek artan hakem tartışmalarını engellemek amacıyla yapılan uygulama kapsamında başka ülkelerden hakemler bazı maçlarda VAR'da görev almaları için getiriliyor.

Futbolseverler tarafından yabancı VAR hakemlerinin ne kadar aldığı ise merak ediliyor.

YABANCI VAR HAKEMLERİ NE KADAR PARA ALIYOR?

TFF tarafından yabancı VAR hakemlerine ödenen ücretler hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Sözcü'de yer alan habere göre yabancı VAR hakemleri maç başına 1.400 euro (yaklaşık 51 bin lira) para alıyor.

Ayrıca seyahat masraflarının da TFF tarafından karşılandığı iddia ediliyor.

TÜRK VAR HAKEMLERİ NE KADAR PARA ALIYOR?

Türk VAR hakemlerine ise iddialara göre maç başında 26 bin TL (yaklaşık 710 euro) para ödeniyor.

YABANCI VAR HAKEMİ UYGULAMASI NEDEN BAŞLADI?

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda giderek artan hakem tartışmaları nedeniyle TFF, yabancı VAR hakemi uygulaması geçti.

Konuyla ilgili TFF tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir. Bununla beraber, genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır.

Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda, diğer alanlarda da planlanan değişiklikler kademeli olarak uygulamaya konulacaktır."