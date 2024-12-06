Yarın İstanbul’da yağmur var mı? 7 Aralık hava durumu

06 Aralık 2024 22:41 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 22:44

Havaların soğumasıyla birlikte yağmur ve kar yağışı durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul’da 7 Aralık yağmur sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

Bu hafta sonu yağmur var mı? 7-8 Aralık hava durumu raporu

Bu hafta sonu yağmur var mı? 7-8 Aralık hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden düzenli olarak hava olaylarının son durumu paylaşıyor.

Vatandaşlar başta İstanbul olmak üzere yağmur yağıp yağmayacağı merak ediliyor.

YARIN İSTANBUL’DA YAĞMUR VAR MI?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne'nin güney kesimlerinin 7 Aralık Cumartesi (yarın) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde bölgenin özellikle doğu kesimlerinde ( İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara Bölgesi başta olmak üzere pek çok bölgede geçtiğimiz günlerde kuvvetli yağışlar meydana gelmişti.

Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın'ın kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.