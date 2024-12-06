Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Yarın İstanbul’da yağmur var mı? 7 Aralık hava durumu

Yarın İstanbul’da yağmur var mı? 7 Aralık hava durumu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Aralık 2024 22:41 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 22:44
Yarın İstanbul’da yağmur var mı? 7 Aralık hava durumu

Havaların soğumasıyla birlikte yağmur ve kar yağışı durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul’da 7 Aralık yağmur sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden düzenli olarak hava olaylarının son durumu paylaşıyor.

Vatandaşlar başta İstanbul olmak üzere yağmur yağıp yağmayacağı merak ediliyor.

Yarın İstanbul’da yağmur var mı? 7 Aralık hava durumu - 1. Resim

YARIN İSTANBUL’DA YAĞMUR VAR MI?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne'nin güney kesimlerinin 7 Aralık Cumartesi (yarın) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde bölgenin özellikle doğu kesimlerinde ( İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Yarın İstanbul’da yağmur var mı? 7 Aralık hava durumu - 2. Resim

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara Bölgesi başta olmak üzere pek çok bölgede geçtiğimiz günlerde kuvvetli yağışlar meydana gelmişti.

Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın'ın kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular
cevap_metini

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...