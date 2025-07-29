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 | Sumru Tarhan

Yarın yağmur saat kaçta yağacak? İstanbullular dört gözle yağmuru bekliyor

İstanbullular dikkat! Sıcak havaların ardından yarın yağmur geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da bunaltıcı sıcaklar sonrasında çarşamba günü yağmur bekleniyor. Sıcaklardan sıkılanlar ise İstanbul'da yağmur saat kaçta yağacak beklemeye başladı.

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Yarın yağmur saat kaçta yağacak? İstanbullular dört gözle yağmuru bekliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 15:20

MGM günlük ve haftalık verilerine göre yarın beklentisi bulunuyor. 29 Temmuz Salı günü sıcaklar 30 derecelere ulaşırken 30 Temmuz Çarşamba günü 'a yağmur geliyor.

YARIN YAĞMUR SAAT KAÇTA YAĞACAK 30 TEMMUZ?

verilerine göre 30 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde İstanbul'da yağmurlu hava hakim olacak. Bölgesi'nde yarın yağış beklenirken Karadeniz'de bazı bölgelerde de yağmur yağması bekleniyor.

Yarın yağmur saat kaçta yağacak? İstanbullular dört gözle yağmuru bekliyor

MGM hava durumu haritasına göre yarın İstanbul'da beklenen yağmur 09.00 civarında başlayacak. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağmurun öğle saatlerinde etkili olması beklenirken MGM verilerine göre 15.00'e kadar havanın yağışlı olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yağmur görünse de sıcaklıklar yarın da 30-32 derece civarında seyir edecek.

Yarın yağmur saat kaçta yağacak? İstanbullular dört gözle yağmuru bekliyor

YARIN YAĞMUR VAR MI, NEREDE?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşı sevindiren haberi verdi. İstanbul ve Trakya Bölgesi'nde 30 Temmuz Çarşamba günü yağmur yağması bekleniyor. Erken saatlerde etkili olması beklenen yağışın 15.00'e kadar devam etmesi beklenirken hissedilen sıcaklığın 36 derecede devam etmesi bekleniyor.

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#sıcaklık
#meteoroloji genel müdürlüğü
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