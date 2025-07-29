Yarın yağmur saat kaçta yağacak? İstanbullular dört gözle yağmuru bekliyor

MGM günlük ve haftalık hava durumu verilerine göre yarın yağmur beklentisi bulunuyor. 29 Temmuz Salı günü sıcaklar 30 derecelere ulaşırken 30 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'a yağmur geliyor.

YARIN YAĞMUR SAAT KAÇTA YAĞACAK 30 TEMMUZ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 30 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde İstanbul'da yağmurlu hava hakim olacak. Trakya Bölgesi'nde yarın yağış beklenirken Karadeniz'de bazı bölgelerde de yağmur yağması bekleniyor.

MGM hava durumu haritasına göre yarın İstanbul'da beklenen yağmur 09.00 civarında başlayacak. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağmurun öğle saatlerinde etkili olması beklenirken MGM verilerine göre 15.00'e kadar havanın yağışlı olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yağmur görünse de sıcaklıklar yarın da 30-32 derece civarında seyir edecek.

YARIN YAĞMUR VAR MI, NEREDE?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşı sevindiren haberi verdi. İstanbul ve Trakya Bölgesi'nde 30 Temmuz Çarşamba günü yağmur yağması bekleniyor. Erken saatlerde etkili olması beklenen yağışın 15.00'e kadar devam etmesi beklenirken hissedilen sıcaklığın 36 derecede devam etmesi bekleniyor.