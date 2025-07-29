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 | Ceyda Altun

Yağmur duası! Orman yangınları için eller semaya açıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçiler kuraklık ve orman yangınlarına karşı yağmur duasına çıktı. Mahalle meydanında gerçekleşen yağmur duasına çevre köylerden de yoğun katılım olurken, vatandaşlar hep birlikte ellerini semaya açtı. Ardından ise vatandaşlara yemek ikram edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 14:26

Son zamanlarda suların çekilmesi ve barajlardaki doluluğun hayli düşmesiyle kuraklığın iyice hissedildiği ilçesinde, sakinleri çevre köylerle birlikte yağmur duası yaptı. arazilerinin zarar gördüğü bölgede vatandaşlar, rahmet için ellerini semaya açtı. 'nın İznik ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde uzun süredir olmaması ve tehdidinin artması üzerine mahalle halkı, komşu köylerle birlikte yağmur duası yaptı. Bölgede aylardır etkili bir yağışın görülmemesi tarım alanlarını olumsuz etkiledi. Mahallede sebzeler kururken, otlar yandı, tarlalarda derin çatlaklar oluştu. Ormanlık alanlarda ise sararmalar dikkat çekmeye başladı. Kuraklığın etkileri giderek artarken, bölge halkı çözüm için manevi bir yol arayarak bir araya geldi.

Yağmur duası! Orman yangınları için eller semaya açıldı

RABBİMİZDEN TEK DİLEĞİMİZ, BİR DAMLA DA OLSA YAĞMUR GÖNDERMESİDİR


İznik Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Halil Akın yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır köyümüze yağmur düşmediğinden dolayı ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Sebzelerimiz ve otlarımız yandı, tarlalarımız derin çatlaklarla doldu. Ormanlarımız sararmaya başladı. Bu duruma mahalle halkımızla birlikte çare ararken, Rabbimizden niyaz ve dua edelim dedik. Tüm komşu köylerle birlikte bir yağmur duası organizasyonu düzenledik. Rabbimizden tek dileğimiz, bir damla da olsa yağmur göndermesidir. İnşallah hayırlısıyla dualarımız kabul olur ve Rabbimiz bizlere yağmurunu esirgemez, düzenli olarak rahmetini üzerimizden eksik etmez" ifadelerini kullandı. Mahalle meydanında gerçekleşen yağmur duasına çevre köylerden de yoğun katılım olurken, vatandaşlar hep birlikte ellerini semaya açtı. Ardından ise vatandaşlara yemek ikram edildi.

Yağmur duası! Orman yangınları için eller semaya açıldı
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