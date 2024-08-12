Yarısı Bizden Kampanyası'na riskli yapıya sahip olanlar başvuru yapabilecek

12 Ağustos 2024 13:33 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 13:33

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Yarısı Bizden Kampanyası'nda gelişmeler aktarılırken ödemeler ne zaman, nereden yapılacak merak konusu oldu.

Bakan Kurum, kampanyanın başvuru şartlarına dair açıklama yaptı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

İstanbul'da riskli yapıya sahip olanlar kampanyaya başvurabilirken yeni projedeki yapı, eski yapının 1,5 katı büyüklüğünü geçmemeli.

1 Nisan 2023 tarihinden sonra hazırlanan ruhsat projeleri de kampanyada faydalanabilir.

Riskli yapı, hak sahiplerinin kararı ile belirlenen yükleniciyle imzalayacakları sözleşme ile projelendirme ve yapı ruhsatı süreci ile tamamlanıyor.

Kurulacak olan kat irtifak işlemlerinden sonra ilçe belediyelerine başvuru yapılacak. Kampanya için e-Devlet başvurusuna gerek kalmadığı ise yeni düzenleme ile duyuruldu.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Kampanyada ilk ödeme iş başlayınca %30 oranda yapılırken inşaatın devam ettiği zamanda incelenerek taşıyıcı sistemin bitmesinde %30 yapılacak.

Yapı sıvaya kadar hazır olunca %30 ve izin belgesi alındığında %10 olarak ödeme yapılarak tamamlanacak.

KAMPANYADA HİBE VE KREDİ DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL 2024?

Hak sahiplerinin bir konutu için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin lira kredi verilirken hak sahiplerinin dükkanı için 350 bin lira hibe ve 350 bin lira kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin lira kredi desteği verilecek.