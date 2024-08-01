YAŞ kararlarına göre Korgeneral Levent Ergün Orgeneralliğe yükseltildi

01 Ağustos 2024 15:46 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:14

2024 YAŞ kararlarına göre görev süresi 1 yıl daha uzatılan general ve amirallerin listesi yayımlandı

2024 YAŞ kararlarına göre görev süresi 1 yıl daha uzatılan general ve amirallerin listesi yayımlandı

2024 YAŞ kararlarına göre emekliye ayrılan generaller belli oldu

2024 YAŞ kararlarına göre emekliye ayrılan generaller belli oldu

Yüksek Askeri Şura (YAS) toplantısı 1 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de düzenlendi.

Toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı ve İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu.

YAŞ TOPLANTISINDA ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN LEVEN ERGÜN KİMDİR?

Levent Ergün, 6 Ağustos 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

1988 yılında Kara Harp Okulu'ndan piyade birincisi olarak mezun oldu.

1989 yılında ise Piyade Okulunda gördüğü sınıf eğitimini tamamladı.

1989-1992 arasında 66. Zırhlı Tugay'da takım ve bölük komutanlığı görevini yerine getirdi.

Sırasıyla 70 Mekanize piyade Tugayı, Kara Harp Okulu'nda bölük komutanlıkları yaptı.

1995 yılında Bosna-Hersek'e giden Barış Gücü Taburu'nda yer aldı.

1999 yılında Kara Harp Akademisi'nden kurmay subay olarak mezun oldu ve 66. Zırhlı Tugay'da lojistik kurmay başkanlığı yaptı.

2000 yılında Kara Harp Akademesi'nde öğretmen olarak görev yaptığı sırada ABD'de yüksek lisans yaptı.

2001-2003 yılları arasında yaptığı yüksek lisansının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı'nda plan subaylığı, 4. Komando Tugayı tabur komutanlığı, Brüksel'de bulunan Nato karargahında Türk Askeri Temsil Heyetinde strateji, savunma ve ordu plan subaylığı görevini yaptı.

2007 yılında piyade kurmay albay rütbesine terfi ettirildi.

2010 yılında 39. Mekanize Piyade Tümeni'ne bağlı olan 49. Piyade Alayı komutanlığına atandı.

Buradaki görevinin ardından 2012 yılında 3. Kolordu Eğitim, Değerlendirme ve Bölge Koordinasyon Sağlama kurmay yarbaşkanlığı görevine getirildi.

Buradaki görevinin ardından operasyon daire başkan yardımcılığına atandı.

2015 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ettirilerek 4. Komando Tugayı komutanlığı yaptı.

2021 yılında ise Korgeneral rütbesine tefi ettirildi ve 3. Kolordu komutanlığına atandı.