YAŞ toplantısının ardından emekliliğe sevk edilen Tuğgeneraller belli oldu
1 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında YAŞ toplantısı yapıldı. Toplantının ardından emekliliğe sevk edilen Tuğgeneraller belli oldu. Tuğgeneraller Mustafa Cüneyt Arıkan, Berat Acar, Halil Ünver, Ahmet Atilla Dündar, Emin Mehmet Terzioğlu ve Serdar Gümüşhan emekliliğe sevk edildi.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün erken saatlerde düzenlendi.
Toplantının ardından normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen generaller ve amiraller belli oldu.
YAŞ TOPLANTISINDA EMEKLİLİĞE SEVK EDİLEN TUĞGENERALLER AÇIKLANDI
Emekliliğe sevk edilen Tuğgeneraller Berat Acar, Mustafa Cüneyt Arıkan, Halil Ünver, Ahmet Atilla Dündar, Emin Mehmet Terzioğlu ve Serdar Gümüşhan oldu.
MUSTAFA CÜNEYT ARIKAN KİMDİR?
55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, 1 Ağustos 2024 tarihinde yapılan YAŞ toplantısının ardından emekli oldu.
BERAT ACAR KİMDİR?
Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sayın Berat Acar, 2024 YAS toplantısında alınan kararlar sonucunda emekli oldu.
HALİL ÜNVER KİMDİR?
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver, 1 Ağustos tarihinde alınan YAS kararlarına göre emekli oldu.
AHMET ATİLLA DÜNDAR KİMDİR?
2. Hudut Tugay Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, 2024 YAS toplantısının ardından emekliliğe sevk edildi.
EMİN MEHMET TERZİOĞLU KİMDİR?
1 Ağustos tarihinde yapılan YAS toplantısının ardından Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu emekli oldu.
SERDAR GÜMÜŞHAN KİMDİR?
2020 yılında yapılan YAŞ toplantısında Serdar Gümüşhan albaylıktan, tuğgeneralliğe terfi ettirildi.
2024 YAŞ toplantısında ise emekliliğe sevk edildi.