Yasin Özcan kimdir, kaç yaşında? Aston Villa'ya transfer oldu

14 Ocak 2025 10:22 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:37

Kasımpaşa'da forma giyen defans oyuncusu Yasin Özcan'ın Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olduğu açıklandı. Transferin ardından Yasin Özcan kimdir, kaç yaşında soruları futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Yasin Özcan, 2024 Ocak ayı itibarıyla 18 yaşındadır.

Süper Lig​ ekiplerinden Kasımpaşa​'da bu sezon gösterdiği performans sayesinde büyük kulüplerin radarına takılan Yasin Özcan, Aston Villa​'ya transfer​ oldu.

Stoper pozisyonunda oynayan genç futbolcunun 7 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20'lik bir payla transfer olduğu iddia edildi.

Ayrıca Yasin Özcan'ın sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

YASİN ÖZCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yasin Özcan, 20 Nisan 2006 tarihinde İstanbul'un Kağıthane ilçesinde dünyaya geldi.

1,85 boyundaki genç futbolcu 2009 yılında ailesiyle birlikte Tekirdağ'a taşındı.

Daha sonra memleketi Sivas'a dönen Yasin Özcan, futbol kariyerine ise 2015 yılında İl Özel İdaresispor'da başladı.

İki sene boyunca burada forma giydikten sonra Karadolap Gençlikspor'a transfer oldu.

Burada gösterdiği performansın ardından Kasımpaşa'nın radarına takıldı.

2018 yılında 12 yaşındayken Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2024 yılına kadar Kasımpaşa'da forma giydi ve 54 karşılaşmada toplam 4 gol attı.

Bu sezon ise 18 maçta 1.521 dakika süre alan Yasin Özcan, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu.

Milli takım tarafında ise Türkiye U16, U17 ve U21'de forma giydi. Milli forma ile toplam 19 karşılaşmaya çıktı.

Ayrıca A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi kapsamında Galler ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna da dahil edilmişti. Ancak karşılaşmada forma giymedi.