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 | Erdem Avsar

Yazın bunları yapıyorsanız büyük hata ediyorsunuz!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğçe Arabalı, yaz aylarında en sık yapılan beslenme hatalarını tek tek açıkladı ve uyarıda bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 20:30

Acıbadem Bodrum Hastanesi ve Uzmanı Tuğçe Arabalı, yanlış alışkanlıkların birkaç gün içinde halsizlik, sindirim sorunları ve kilo artışıyla sonuçlanabileceğini vurguladı.

Arabalı, dışarıda yemek yeme sıklığının artması, sebze ve protein tüketiminin azalması ve gece geç saatlerde tatlı tüketilmesinin yaz aylarında en sık yapılan beslenme hataları olduğunu söyledi.

Buna karşın Arabalı, öğle yemeklerinde hafif sandviç ya da peynirli salataların yenmesini, akşam yemeklerinde de ızgara balık ve zeytinyağlı sebzelerin tercih edilmesini önerdi.

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Sıcak havalarda açıkta satılan sütlü tatlılar, dondurmalar ve mayonezli yiyeceklerin riskini artırdığını belirten diyetisyen, evden çıkarken soğuk yoğurt, meyve, sandviç dolu bir çanta hazırlamanın daha sağlıklı olacağını ifade etti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğçe Arabalı, şöyle konuştu:

"Su, ayran, şekersiz buzlu çay ve nane-limonlu maden suyu sıcak günler için iyi alternatiflerdir. Güneş altında uzun süre kalmamalı ve her zaman yanınızda bir su şişesi taşımalısınız. Kısa yürüyüşlerde bile birkaç yudum su içmek gerekir."

Haşlanmış yumurta, ev yapımı yulaf barlar, tam buğday ekmekle yapılmış sandviçler, şekersiz enerji topları, taze yaz meyveleri, salatalık, kuruyemiş, havuç ve küçük domates gibi atıştırmalıkların hem serinletici hem de besleyici olduğunu dile getiren Arabalı, düzenli aralıklarla bu yiyeceklerin tüketilmesinin kan şekerini dengede tutacağını belirtti.

ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#gıda zehirlenmesi
#beslenme
#diyet
#Yaz Beslenmesi
#Aktüel
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