YEKA GES-2024 yarışması için başvuru tarihleri açıklandı

04 Kasım 2024 11:10 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:13

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri 2024 yarışmalarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 2025 yılında güneş enerjisine dayalı 6 yarışma yapılacak.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı YEKA GES-2024 yarışmalarına ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımladı. Söz konusu yarışmalara, anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler ve sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler başvurabilecek.

YEKA GES-2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN

YEKA GES-2024 başvuruları, 27 Ocak 2025 Pazartesi günü 10.00-12.00 saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne elden teslim edilecek. Yarışmaların yer, tarih ve saatleri Bakanlığın internet adresinde ilan edilecek.

YEKA GES-2024 YARIŞMALARI NEREDE YAPILACAK?

Söz konusu yarışmalar, Antalya'da 40 megavat, Karaman'da 200 megavat, Malatya'da 75 megavat, Van'da 60 megavat, Kütahya'da 40 megavat ve Konya’nın Karapınar ilçesinde 385 megavat olacak şekilde toplam 800 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla güneş enerjisine dayalı olarak 6 yarışma halinde yapılacak.

YEKA GES-2024 TAVAN ÜCRETİ NE KADAR?

Her bir yarışma için başlangıç tavan fiyatının kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent, taban fiyatı da kilovatsaat başına 3,25 dolar/cent olacağı ilan edildi.

Taban fiyata ulaşılması halinde ise megavat başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10 bin dolar olarak belirlendi.