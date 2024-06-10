Yeni nesil yarışma programı Çözen Kazanır! Alper Altun soruyor, TGRT Haber izleyicileri iPhone 15 kazanıyor

10 Haziran 2024 17:03 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:10

TGRT Haber izleyicilerine özel yeni nesil interaktif yarışma programı başladı.

Her Akşam Alper Altun'un sunumuyla düzenlenen "Çözen Kazanır" isimli yarışma programına izleyiciler evlerinden katılabiliyor.

ÇÖZEN KAZANIR SAAT KAÇTA?

Çözen Kazanır yarışma programı her akşam Türkiye saati ile 21.00'da izleyiciler ile buluşuyor.

Avrupa saati ile ise program 20.00'da başlıyor.

TGRT HABER YARIŞMA PROGRAMINA NASIL KATILIRIM?

Seyircileri ekran başından interaktif bir deneyime sürükleyen Çözen Kazanır yarışma programına katılmak için hiçbir mülakat ve başvuru şartı bulunmuyor.

Programa katılmak isteyen izleyiciler evde veya herhangi bir yerden dahil olabiliyor.

Çözen Kazanır programına katılmak için sadece bir akıllı telefon, bilgisayar veya tabletinizin olması yeterli oluyor.

TGRT Haber'in öncelikle resmi yarışma sitesine Telefon numaranız, e-Mail adresiniz veya Google hesabınız ile giriş yapmanız gerekiyor.

Giriş yaptıktan sonra yarışmanın başlamasını beklemeniz yeterli olacak.

Yarışma başladığında Alper Altun tarafından sorular televizyon ekranlarında sorulacak.

İzleyiciler ise cevapları telefon, bilgisayar veya tabletlerinden yanıtlayacak.

TGRT HABER YARIŞMA PROGRAMINDA KAÇ SORU VAR?

30 dakika süren programda 15 soru yer alıyor.

Sorulara en hızlı bir şekilde doğru cevabı veren yarışmacı en fazla puanı alıyor.

Her soru için yarışmacılara 5 saniye süre hakkı tanınıyor.

Yarışmanın sonunda en çok puan toplayan ise sürpriz ödüllerin sahibi oluyor.

Yarışmaya 1. sorudan yetişemeyen izleyiciler ise 2, 3 veya 4. sorulardan da katılım sağlayabilecek.

ÇÖZEN KAZANIR'DA BÜYÜK ÖDÜL NE?

10 Haziran Pazartesi günü Çözen Kazanır'ı kazanan değerli izleyicimiz iPhone 15'in sahibi olacak.