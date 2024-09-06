YKS ek tercihlerde 24 hak bulunuyor

06 Eylül 2024 11:43 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:43

Bugün başlayacak olan ikinci tercih döneminin saatine kısa süre kaldı. Adaylar tercih yapmayanlar ek tercih yapabilir mi araştırmaya başladı. Dönem bugün 14.30'da başlayarak 11 Eylül günü 23.59'a kadar sürecek.

YKS ek tercih ücreti olan 80 TL 12 Eylül 23.59'a kadar yatırılacak

YKS ek tercih ücreti olan 80 TL 12 Eylül 23.59'a kadar yatırılacak

6 Eylül ile 11 Eylül aralığında gerçekleşecek dönem bugün 14.30 itibarıyla başlıyor. Sınav sonrasında aldığı puan ile tercih yapan öğrencilerden yerleşemeyenler için 2. bir hak tanınıyor.

Belirlenen başvuru ücretinin ödenmesiyle beraber işlemler yapılıyor.

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Süreç sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşenlerin ek tercih hakkı bulunmuyor. Sınav sonrasında tercih yaparak herhangi bir kurumu kazanamayanlar ikinci tercih döneminde işlem yapabilecek.

KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Bugün başlayan dönemde yerleşemeyen adaylar 24 tercih hakkı ile yeniden seçim yapacak. Kişinin işlemleri yapabilmesi için 2024-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. 24 hakkın hepsini kullanmak zorunlu değil.

EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR YATIRILACAK 2024?

6 Eylül günü 14.30 itibarıyla başlayan süreçte ücreti yatırmayanların başvuruları dikkate alınmayacakken 12 Eylül 23.59'a kadar ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Bu yıl ücret 80,00 TL olarak belirlendi.

EK TERCİH NASIL YAPILIR, KİMLER YAPAMAZ?

Öğrenciler ÖSYM sitesi veya mobil uygulama üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Açıklama şöyle oldu:

"Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir."