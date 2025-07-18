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 | Sumru Tarhan

YKS hafta sonu açıklanır mı? ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi belli oldu

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavına katılan binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanma tarihini araştırmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de milyonlarca kişinin katıldığı YKS hafta sonu açıklanır mı merak edilirken ÖSYM 2025 takvimini sene başında yayımladı.

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YKS hafta sonu açıklanır mı? ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 09:17

Milyonlarca kişinin katılım sağladığı için bekleyiş devam ediyor. Adaylar sınav sonuçlarının hafta sonu açıklanıp açıklanmayacağına dair araştırmalara başlarken takvimi de yeniden kontrol edildi.

YKS HAFTA SONU AÇIKLANIR MI?

yılında 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan , AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 2025 ÖSYM takvimine göre 22 Temmuz'da erişime açılacak. Sınav sonuçlarının erken tarihte açıklanması beklenmezken 22 Temmuz'da adaylar puanlarına erişebilecek.

YKS hafta sonu açıklanır mı? ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi belli oldu

YKS ERKEN AÇIKLANIR MI 2025?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavı tamamlandı, milyonlarca aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM, sene başında takvimini yayımlarken sınavların uygulanacağı tarih, başvuru tarihleri ve sınav sonuç açıklanma tarihleri sene başında duyuruldu.

Buna göre 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavın sonuçları 22 Temmuz'da erişime açılacak. Adaylar ÖSYM AİS sistemi üzerinden sınav sonuçlarına erişirken sonuçların ardından tercih süreci başlayacak.

YKS hafta sonu açıklanır mı? ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi belli oldu

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavı tamamlandı. Milyonlarca aday heyecanla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklerken ÖSYM, sonuç tarihini 22 Temmuz olarak duyurdu. Adaylar 22 Temmuz itibarıyla ÖSYM AİS sistemi üzerinden puanlarına erişebilecek.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra YKS puanlarını öğrenebilecek.

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