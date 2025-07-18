YKS hafta sonu açıklanır mı? ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin katılım sağladığı YKS için bekleyiş devam ediyor. Adaylar sınav sonuçlarının hafta sonu açıklanıp açıklanmayacağına dair araştırmalara başlarken ÖSYM takvimi de yeniden kontrol edildi.

YKS HAFTA SONU AÇIKLANIR MI?

2025 yılında 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 2025 ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Temmuz'da erişime açılacak. Sınav sonuçlarının erken tarihte açıklanması beklenmezken 22 Temmuz'da adaylar puanlarına erişebilecek.

YKS ERKEN AÇIKLANIR MI 2025?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavı tamamlandı, milyonlarca aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM, sene başında takvimini yayımlarken sınavların uygulanacağı tarih, başvuru tarihleri ve sınav sonuç açıklanma tarihleri sene başında duyuruldu.

Buna göre 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavın sonuçları 22 Temmuz'da erişime açılacak. Adaylar ÖSYM AİS sistemi üzerinden sınav sonuçlarına erişirken sonuçların ardından tercih süreci başlayacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavı tamamlandı. Milyonlarca aday heyecanla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklerken ÖSYM, sonuç tarihini 22 Temmuz olarak duyurdu. Adaylar 22 Temmuz itibarıyla ÖSYM AİS sistemi üzerinden puanlarına erişebilecek.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra YKS puanlarını öğrenebilecek.