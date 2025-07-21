YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak 2025? ÖSYM başarı sıralamaları ve taban puanları

YKS tercih kılavuzunda bekleyiş devam ediyor. 19 Temmuz Cumartesi günü YKS sınav sonuçları açıklanırken, tercihler 30 Temmuz itibarıyla alınmaya başlayacak. Adaylar ise tercihler için YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK 2025?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavında sonuçlar 19 Temmuz'da açıklandı. Yapılan açıklamaya göre tercih süreci 30 Temmuz'da başlarken milyonlarca aday tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. 30 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde tercih işlemi yapacak olan öğrenciler ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Kılavuzun bu hafta ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

YKS TERCİH NASIL YAPILIR 2025?

2025 yılında 21-22 Haziran'da uygulanan YKS sınavında tercihler 30 Temmuz'da başlayıp 11 Ağustos'ta sona erecek. Tercih yapacak olan adaylar sıralamalarına göre tercih yaparken ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılacak.

Sisteme giriş yapan adaylar istediği okulların sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapacak. ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

YKS 2025 KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Bu sene 21-22 Haziran'da uygulanan sınavın sonuçları 19 Temmuz'da açıklandı. Milyonlarca adayın katıldığı YKS'de tercih dönemi başlıyor. Adaylar bu yıl en fazla 24 tercih yapabilecek. Üniversite sınavına girenler ÖSYM tercih kılavuzu sonrasında sıralamaları kontrol ederek tercih işlemlerini 30 Temmuz - 11 Ağustos aralığında gerçekleştirecek.