Yumurcak filminin nerede çekildiği merak edildi! Yumurcak karakterini Arka Sokaklar'ın ünlü oyuncusu oynuyor

05 Ocak 2025 15:44 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 16:17

Türker İnanoğlu tarafından çekilen 1969 yılında çekilen ve sonra yakaladığı popülerlik sayesinde seriye dönüşen Yumurcak filmi tekrardan gündem oldu. Filmin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yumurcak filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

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Başrollerinde Kartal Tibet, Filiz Akın gibi usta oyuncuların yer aldığı Yumurcak filmi televizyon ekranlarında tekrar yayınlanmasıyla birlikte gündem oldu.

İzleyiciler tarafından Yumurcak nerede çekildiği ve oyuncularının kim olduğu merak edilmeye başlandı.

YUMURCAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türker İnanoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Yumurcak filmi 1969 yılında İstanbul​'un birçok semtinde çekildi.

Filmin birçok sahnesinin çekimi Beşiktaş​ ve Ataköy ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.

Ancak Yumurcak karakterinin gazete sattığı sahneler için Fatih​ ilçesine bağlı olan Sultanahmet semti ve çevresi tercih edilmiştir.

YUMURCAK KİM OYNUYOR?

Yumurcak karakteri günümüzde Arka Sokaklar dizisinde "Engin Komiser" karakteri ile tanınan ünlü oyuncu İlker İnanoğlu tarafından oynanıyor.

YUMURCAK FİLMİ KONUSU, OYUNCULARI

Dram ve komedi alanında yer alan film Yumurcak karakteri ve şoförlük yaparak geçinen babası Nihat'ı konu almaktadır.

Mahallenin sevilen ama yaramaz çocuğu olan Yumurcak annesinden ayrı bir şekilde büyümüştür.

Babası Nihat, Yumurcak'a, annesi Selma'nın öldüğünü söylemiştir. Ancak yıllar sonra Nihat'ın trafik kazası nedeniyle hapse girmesinden sonra Selma geri döner ve Yumurcak'ı almak ister.

Ancak bu duruma Nihat karşı çıkar. Filmde Selma'nın tekrardan yuvasını kurmak için yaşadığı olaylar konu alınıyor.