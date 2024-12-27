Yusuf Dikeç'in aday olduğu Balkanlar'ın Sporcusu ödülünün ne zaman verileceği belli oldu

27 Aralık 2024 14:06 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 14:41

2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, Balkanlar'ın Sporcusu ödülünde finale kaldı. Yusuf Dikeç'in finale kalmasının ardından Balkanların Sporcusu ödülünün ne zaman verileceği gündem oldu. Açıklanan bilgilere göre 2025 Ocak ayının ikinci yarısında ödülün sahibi belli olacak.

Balkan Haber Ajansları Birliği - Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) üyelerinin oylarıyla belirlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülüne geri sayım başladı.

Aralarında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç'inde bulunduğu 10 sporcu ödüle aday olarak gösterildi.

Vatandaşlar tarafından Balkanlar'ın Sporcusu ödülüne aday olan sporcuların listesi ve ne zaman verileceği araştırılıyor.

BALKANLAR'IN SPORCUSU ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu yıl Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 51'incisi düzenlenecek olan Balkanlar'ın Sporcusu ödülü 2025 yılının ocak ayının ikinci çeyreğinde sahibini bulacak.

Ödül Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek bir törenin ardından verilecek.

BALKANLAR'IN SPORCUSU ÖDÜLÜNE ADAY OLAN SPORCULAR

Balkanlar'ın Sporcusu ödülüne aday olarak gösterilen sporcuların branşları ve ülkeleri şöyle: