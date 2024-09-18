Ziyech Fenerbahçe Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle oynamayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

18 Eylül 2024 14:35 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 15:00

Fenerbahçe-Galatasaray arasında bu hafta oynanacak olan maçta Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Taraftarlar Ziyech neden yok sorusunun cevabını merak ediyor.