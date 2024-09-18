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Ziyech Fenerbahçe Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle oynamayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
18 Eylül 2024 14:35 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 15:00
Ziyech Fenerbahçe Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle oynamayacak

Fenerbahçe-Galatasaray arasında bu hafta oynanacak olan maçta Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Taraftarlar Ziyech neden yok sorusunun cevabını merak ediyor.

Trendyol Süper Lig'in altıncı haftası kapsamında 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe​ ile Galatasaray​ karşı karşıya gelecek.

Dev derbinin başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Hakim Ziyech​'in durumu merak edildi.

Hakim Ziyech'in Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

Ziyech Fenerbahçe Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle oynamayacak - 1. Resim

ZİYECH FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI, NEDEN YOK?

Hakim Ziyech, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas Milli Takımı​'nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sakatlandığı için Galatasaray-Fenerbahçe maçında oynamayacak.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından açıklanan bilgilere göre Hakim Ziyech'ın sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildi ve tedavisine başlandı.

Ziyech Fenerbahçe Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle oynamayacak - 2. Resim

ICARDİ FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Teknik direktör Okan Buruk tarafından yapılan açıklamaya göre Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde oynamayacak.

Ancak son ortaya çıkan iddialara göre Icardi, Okan Buruk ile görüşerek Fenerbahçe maçında oynamak istediğini belirtti.

Arjantinli yıldız geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönmüştü.

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Kaynak: TGRT HABER
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