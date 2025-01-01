Zuhal Topal Yemekteyiz bugün neden yok? Program yerine O Ses Türkiye yayınlanıyor

01 Ocak 2025 17:31 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 17:43

TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bugün yayınlanmadı. İzleyiciler tarafından Zuhal Topal Yemekteyiz bugün neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor. Programın 1 Ocak nedeniyle yayınlanmadığı tahmin ediliyor.

Televizyon ekranlarının en popüler yemek programlarından olan Zuhal Topal​'la Yemekteyiz​ programı hafta içi her gün saat 16.00'da yayınlanıyor.

Ancak programın bugün (1 Ocak 2025 Çarşamba) yeni bölümü yayınlanmadı. Programın yeni bölümü yerine O Ses Türkiye​ yarışmasının yılbaşı özel bölümü ekranlara geldi.

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ BUGÜN NEDEN YOK?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bugün TV8​ yayın akışında yer almasına rağmen yayınlanmadı.

Programın bugün yeni yılın ilk günü olması nedeniyle yayınlanmadığı tahmin ediliyor.

Genel olarak kanallar yeni yılın ilk gününde programların ve dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor. Bazı kanallar bu durumu bir hafta boyunca uyguluyor.

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zuhal Topal'la yemekteyiz programı hafta içi her gün saat 16.00'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Programda her gün yarışmacılardan birinin evine konuk olunuyor. Yarışmacılar tarafından hazırlanan yemekler gün sonunda puanlanıyor. Cuma günü en çok puanı kazanan yarışmacı haftanın galibi oluyor.