Anadolu Efes pes etmedi! Seride durum 2-1 oldu
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
10 Haziran 2024 22:43 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 22:49
Anadolu Efes deplasmanda son saniye attığı basket ile Fenerbahçe Beko'yu 82-81 mağlup ederek final serisinde durumu 2-1'e getirerek seriyi uzatmayı başardı.
Ülker Arena'da gerçekleşen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu Shane Larkin'in kaydettiği son saniye basketiyle takımına hayat verdiği karşılaşmada rakibini mağlup ederek seriyi dördüncü maça götürmeyi başardı.
Bu sonuç ile Anadolu Efes seriyi 2-1'e getirdi.
DÖRDÜNCÜ MAÇ 12 HAZİRAN'DA
Fenerbahçe Beko, konuk olduğu ilk iki maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanmıştı.
Final serisinde dördüncü maç, 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
ALİ KOÇ TAKIMINI PARKEDE İZLEDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarlarla birlikte takımını destekleyenler arasındaydı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr