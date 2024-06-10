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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Rapid Bükreş'in yeni başkanı oldu

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
10 Haziran 2024 21:01 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 21:06
Fenerbahçe&#039;nin efsane futbolcusu Rapid Bükreş&#039;in yeni başkanı oldu

Bir zamanlar Fenerbahçe forması ile rakip takımların korkulu rüyası olan Viorel Moldovan, Rapid Bükreş'in yeni başkanı oldu.

1998-2000 yıllarında sarı-lacivertli formayı giyen forvet Viorel Moldovan, yeni bir maceraya başlıyor. 51 yaşındaki Rumen yıldız, Romanya Ligi takımı Rapid Bükreş'in yeni başkanı oldu.

MOLDOVAN'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe formasını 59 kez terleten golcü oyuncu Moldovan 34 gol atıp 10 golün de asistini yapmıştı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Rapid Bükreş'in yeni başkanı oldu

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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