Barcelona yeni koçu Joan Penarroya'yı açıkladı!

14 Haziran 2024 18:18 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 18:44

Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu!

Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu!

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan Barcelona, play-off'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a elenmişti.

İspanya Ligi'nde ise play-off yarı finalinde Real Madrid tarafından saf dışı bırakılan Barcelona'da başantrenör Roger Grimau ile yollar ayrılmıştı.