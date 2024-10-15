EuroLeague'de ilk mağlubiyet! Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a 76-57 kaybetti
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 22:51 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 22:53
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 3. hafta maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 76-57'lık skorla yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 3. hafta karşılaşmasında Sırbistan takımı Kızılyıldız'a 76-57 mağlup oldu.
İLK KEZ KAYBETTİ
Fenerbahçe Beko bu sonuçla ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, THY EuroLeague 4. haftasında Alman ekibi Alba Berlin ile 17 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: tgrthaber.com
Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetine çok üzüldüm, umarım önümüzdeki maçlarda daha iyi performans gösterirler.