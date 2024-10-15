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EuroLeague'de ilk mağlubiyet! Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a 76-57 kaybetti

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 22:51 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 22:53
EuroLeague&#039;de ilk mağlubiyet! Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız&#039;a 76-57 kaybetti

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 3. hafta maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 76-57'lık skorla yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko​, EuroLeague​'in 3. hafta karşılaşmasında Sırbistan takımı Kızılyıldız​'a 76-57 mağlup oldu.

İLK KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe Beko bu sonuçla ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, THY EuroLeague  4. haftasında Alman ekibi Alba Berlin ile 17 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, EuroLeaguede Kızılyıldız engeline takıldı

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Kaynak: tgrthaber.com
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Cemil15 Ekim 2024 22:55

Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetine çok üzüldüm, umarım önümüzdeki maçlarda daha iyi performans gösterirler.

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