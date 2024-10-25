Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın Panathinaikos'una kaybetti!

25 Ekim 2024 23:29 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 23:35

EuroLeague'in 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 81-76'lık skorla mağlup oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko​, Turkish Airlines EuroLeague​'in 5. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos​'a 81-76'lık skorla mağlup oldu.

İki takım da mücadeleye savunmaya ağırlık vererek başladı. İlk 5 dakikalık bölüm Yunanistan ekibinin 8-7'lik üstünlüğüyle geçildi. Son bölümde pota altında daha etkili olan Panathinaikos, periyodu 21-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda Lorenzo Brown'ın üst üste basketleriyle başlayan konuk ekip, farkı da 10 sayıya yükseltti: 15-25. Fenerbahçe Beko; Tarık Biberovic ve Melli'nin basketleriyle farkı 4 sayıya indirmeyi başardı ancak sarı-lacivertli ekip üst üste 2 hücumdan boş dönünce Panathinaikos yeniden 10 sayılık farka ulaştı: 24-34. Molanın ardından Hayes-Davis'in 3 sayılık basketiyle oyuna başlayan Fenerbahçe Beko, Guduric'in basket-faul sayılarıyla farkı 6'ya indirdi: 30-36. Dış atışlarda daha başarılı olan Panathinaikos, son bölümde hücumlarda hata yapmazken, soyunma odasına da 11 sayılık farkla gitti: 35-46.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünde her iki ekip de 9'ar sayı bulurken skor da 44-55 oldu. Son bölümde Baldwin ve Tarık Biberovic'in basketleriyle farkı 8 sayıya indiren Fenerbahçe Beko, Ömer Faruk Yurtseven'in serbest atıştan bulduğu basketlerle potasında 2 sayı gördü. Sarı-lacivertli takım, son hücumda Tarık Biberovic'in 2 sayısıyla son periyoda 8 sayı geride girdi: 54-62.

Fenerbahçe Beko, son periyoda taraftarının da desteğiyle hızlı başladı. Colson, Tarık Biberovic ve Birch'ün sayılarıyla 10-3'lük seri yapan sarı-lacivertliler, farkı da 1'e indirdi: 64-65. Mola dönüşü Hall'un 3 sayılık basketiyle 67-65 öne geçen ve sert savunmayı sürdüren sarı-lacivertli takım, hücumda isabet sağlayamazken, rakibine de sayı şansı vermedi. Karşılaşmanın bitimine 3,5 dakika kala Colson'ın basket-faul sayılarıyla fark 5'e yükseldi: 70-65. Brown'ın 3 sayılık basketiyle farkı 2'ye indiren Panathinaikos, Fenerbahçe Beko'nun savunmadaki basit hatalarını değerlendirerek bitime 30 saniye kala 4 sayı öne geçti: 73-77. Son bölümde Yunanistan ekibi hata yapmayarak karşılaşmayı 81-76 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 5 maç sonunda 2. yenilgisini alırken Panathinaikos 3. galibiyetini elde etti.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketine yapılan terör saldırısı nedeniyle karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünlerdeki taraftarlar saygı duruşunun ardından "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." diyerek terörü lanetledi.

ERGİN ATAMAN'A TEPKİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Ataman, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Panathinaikos ile çıktığı hazırlık maçında sarı-kırmızılı tribünlere eliyle 3-1 işareti yapmıştı.

ÖMER FARUK YURTSEVEN'E PLAKET VERİLDİ

Fenerbahçe Beko'da 2013-16 yılları arasında forma giyip ardından ABD'ye giden Ömer Faruk Yurtseven, 8 yıl aradan sonra Panathinaikos formasıyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda boy gösterdi.

Karşılaşma öncesinde salonda ismi anons edilen Ömer Faruk Yurtseven, tribünler tarafından alkışlanırken sarı-lacivertli takımın menajeri Cenk Renda, Yurtseven'e kendisi için özel hazırlanan plaketi verdi.

SKOR DAĞILIMI

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 14, Hayes-Davis 3, Guduric 9, Colson 11, Birch 4, Melli 8, Mays 4, Tarık Biberovic 16, Hall 7, Marjanovic

PANATHINAIKOS: Cedi Osman 4, Grant 9, Nunn 15, Lessort 14, Hernangomez 2, Brown 12, Sloukas 13, Ömer Faruk Yurtseven 12

1. PERİYOT: 15-21

DEVRE: 35-46

3. PERİYOT: 54-62