Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçının biletleri tükendi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 22:45 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 22:48
Fenerbahçe Beko, evinde Yunan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edeceği maçı kapalı gişe oynanacak.
THY EuroLeague'in 5. haftasında İstanbul'da oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Panathinaikos Aktor maçının biletleri bitti.
Kulübün yaptığı açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, 25 Ekim Cuma günü saat 20.45'te başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Aktor'u konuk edecek. Müsabaka biletlerinin tamamı satıldı.
Sadece öğrenci biletlerinin satışının salon gişesinden yapılacağının belirtildiği açıklamada, "Büyük Fenerbahçe taraftarına göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ederiz." denildi.
Kaynak: tgrthaber.com
Fener maçı kapanmış demek ki gerçekten heyecanlı olacak çokta izleyici gelecek olabilir