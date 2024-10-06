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Fenerbahçe Beko yeni sezona kazanarak başladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ekim 2024 23:35 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 23:37
Fenerbahçe Beko yeni sezona kazanarak başladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 97-85 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde misafir ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 97-85'lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Beko: 97 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 85

Fenerbahçe Beko: Erten Gazi, Hayes 5, Guduric 6, Colson 11, Marjanovic 6, Metecan Birsen 4, Sertaç Şanlı 21, Melih Mahmutoğlu 20, Mert Emre Ekşioğlu, Hall 3, Zagars 19, Birch 2

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Franke 18, Erdi Gülaslan 5, Starks 13, Sajus 6, Bruinsma 11, Gilmore 2, Ata Kahraman 2, Emircan Koşut 3, Yesukan Onar 1, Love 24

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Kaynak: tgrthaber.com

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