Kerem ve Orkun sise takıldı! Benfica maçı yarıda kaldı

06 Ekim 2024 22:14 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 22:19

Portekiz Lig takımı Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün sahada yer aldığı maç hava şartlarından dolayı yarıda kaldı.

Portekiz Premier Lig’de Nacional ile Kerem ve Orkun'un forma giydiği Benfica arasında oynanan karşılaşma yoğun sis nedeniyle ertelendi.

Portekiz Premier Lig’in 8. haftasında milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, deplasmanda Nacional ile karşı karşıya geldi. Mücadele Funchal şehrinde Estadio de Madeira’da sis altında başladı. Karşılaşmanın 9. dakikasında yoğunlaşan sis, görüşü engelleyince hakem Gustavo Correia mücadeleye ara verdi. Ardından sisin etkisini giderek artırmasının ardından müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.