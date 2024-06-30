Fenerbahçe Beko'da Tyler Dorsey takımdan ayrıldı

30 Haziran 2024 19:45 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 19:49

Mauro Icardi için kesenin ağzını açtılar! Rekor para kazanabilir

Mauro Icardi için kesenin ağzını açtılar! Rekor para kazanabilir

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023 Mart'tan bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Dorsey, Fenerbahçe Beko'da birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Tyler Dorsey'nin 2021-2022 sezonunda da görev yaptığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşme imzalaması bekleniyor.