Fenerbahçe Beko'da Tyler Dorsey takımdan ayrıldı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Haziran 2024 19:45 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 19:49
Fenerbahçe Beko'da Yunan basketbolcu Tyler Dorsey ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023 Mart'tan bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Dorsey, Fenerbahçe Beko'da birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Tyler Dorsey'nin 2021-2022 sezonunda da görev yaptığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kaynak: tgrthaber.com