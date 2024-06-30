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Fenerbahçe Beko'da Tyler Dorsey takımdan ayrıldı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Haziran 2024 19:45 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 19:49
Fenerbahçe Beko&#039;da Tyler Dorsey takımdan ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da Yunan basketbolcu Tyler Dorsey ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023 Mart'tan bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Dorsey, Fenerbahçe Beko'da birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Tyler Dorsey'nin 2021-2022 sezonunda da görev yaptığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: tgrthaber.com
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