Mauro Icardi için kesenin ağzını açtılar! Rekor para kazanabilir

30 Haziran 2024 19:06 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 19:15

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi hakkında transfer iddiaları sürüyor. Arjantinli yıldız için Galatasaray'a yeni bir teklif geleceği iddia edildi.

50 MİLYON EURO

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Qadsiah, Icardi için çılgın bir teklifte bulundu. Yıldız futbolcuya sezon başına net 20 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro bonus önerildiği, iki yıllık sözleşmede golcü oyuncunun toplam kazancının 50 milyon Euro'yu bulacağı ileri sürüldü.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Mauro Icardi'nin anlaşmayı kabul etmesi halinde Al Qadsiah'ın idarecileri bu kez Galatasaray ile görüşmelere başlayacak. Icardi'nin sarı kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.