Fenerbahçe Beko'dan çifte imza!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 19:48 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 19:50
Fenerbahçe Beko yeni sezon için transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Yeni transferler Wade Baldwin ve Devon Hall yeni sezon çalışmaları öncesi İstanbul Havalimanına geldi.
EuroLeague takımı Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Wade Baldwin ve Devon Hall yeni sezon çalışmaları öncesi İstanbul Havalimanına geldi.
Sağlık kontrolünden geçecek olan basketbolcuları İstanbul Havalimanı’nda sarı lacivertli kulüp yetkilileri karşıladı.
Kaynak: tgrthaber.com