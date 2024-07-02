James Harden, Los Angeles Clippers ile 2 yıllık sözleşme imzaladı! 70 Milyon Dolar kazanacak

02 Temmuz 2024 21:31 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 21:34

NBA'in en önemli basketbolcuları arasında gösterilen 'Sakal' lakaplı James Harden, yoluna Los Angeles Clippers'ta devam etme kararı aldı. 34 yaşındaki yıldız guard, iki sene için toplamda 70 milyon dolar kazanacak. Mukaveledeki maddeye göre; Harden, 2025 yılı içinde tekrar serbest oyuncu statüsüne geçebilecek.

Kalır ve sözleşmeyi bitirirse 36. yaşını Clippers'ta tamamlayacak. Bu tarihten sonra başka bir takıma mı gidecek yoksa emeklilik kararı mı alacak henüz bilinmiyor. Tecrübeli isim geçtiğimiz sezon 16.6 sayı, 5.1 ribaund ve 8.5 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.