Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor'da!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 19:46 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 19:52
Trendyol 1. Lig takımı Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.
Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor'a transfer oldu.
Son olarak Kasımpaşa forması giyen Oğulcan Çağlayan, 1. Lig takımıyla anlaşmaya vardı.
SÖZLEŞME 1+1 YILLIK
Trendyol 1. Lig takımı Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ile 1+1 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Oğulcan Çağlayan arasında ön protokol akdedilmiş olup, futbolcumuz rutin sağlık kontrollerinden geçip 1+1 yıllık sözleşme imzalayacaktır.
Kaynak: tgrthaber.com